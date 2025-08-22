Autoridades enfatizan que la justicia por propia mano está prohibida y exhortan a denunciar delitos a las instituciones competentes.

Habitantes de la colonia El Nopalito, ubicada en los límites de los municipios de Puebla y Cuautlancingo, retuvieron y agredieron a dos hombres a quienes acusaron de intentar robar una tortillería. Durante los hechos, uno de los presuntos delincuentes murió tras recibir severas lesiones de los vecinos, mientras que el otro fue rescatado por las autoridades.

La turba se congregó en la plaza principal de la colonia, golpeó a las víctimas y quemó la motocicleta en la que se trasladaban. Autoridades estatales y municipales desplegaron un operativo especial para rescatar a personas en riesgo de linchamiento, logrando salvar únicamente a uno de los hombres.

Policía municipal resguarda zona donde pobladores de Cuautlancingo lincharon a presunto delincuente en colonia El Nopalito pic.twitter.com/UewcDaEdSf — cholula la bella (@cholulalabella) August 23, 2025

El Gobierno del Estado de Puebla condenó los hechos y resaltó que la Secretaría de Seguridad Pública, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuautlancingo y elementos de la Secretaría de Marina, actuaron conforme al Protocolo de Actuación para Casos de Intento de Linchamiento.

En un comunicado, las autoridades enfatizaron que se priorizó la protección de la integridad física de las personas y la preservación del orden público, pero confirmaron la muerte de uno de los presuntos ladrones.

Finalmente, las autoridades de los tres niveles de gobierno reiteraron que la justicia por propia mano no es el camino y exhortaron a la ciudadanía a confiar en las instituciones responsables de la seguridad y la procuración de justicia.