El joven de 13 años permanece bajo resguardo de su padre. La víctima, de 52 años, ya fue dada de alta tras la herida de bala que sufrió en el rostro.

Viggo 'N', el menor de 13 años que disparó a su madre en el rostro tras un castigo familiar, fue liberado el miércoles 29 de octubre y entregado a su padre, bajo cuya custodia permanecerá, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

El adolescente había sido detenido el pasado fin de semana por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de que presuntamente atacara a su madre dentro de su domicilio, ubicado en la colonia Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

La madre del menor, identificada como Paula, de 52 años, recibió un disparo en la mandíbula izquierda. Fue atendida en un hospital y su estado de salud se reporta fuera de peligro. Tras ser dada de alta, la mujer acudió a rendir su declaración ante el Ministerio Público y continúa en proceso de recuperación.

Cronología de la agresión

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el sábado 25 de octubre, cuando la madre sorprendió a Viggo N consumiendo bebidas alcohólicas dentro de la vivienda. Como medida disciplinaria, decidió quitarle el teléfono celular, lo que habría provocado la reacción violenta del adolescente, quien tomó un arma de fuego y le disparó en el rostro.

Durante el ataque, un segundo hijo de la mujer, de 11 años, intentó intervenir para defenderla, pero fue golpeado con la cacha del revólver, resultando con una lesión en la cabeza.

Detención y entrega del arma

El menor fue localizado gracias a las cámaras de seguridad del edificio, que captaron el momento en que huía del lugar tras la agresión. Minutos después fue detenido por agentes de la SSC.

El padre del adolescente, de 51 años, entregó a las autoridades el arma utilizada: un revólver calibre .38 Special, modelo 685 de la marca Rossi Interarms, fabricado en Brasil. De acuerdo con estimaciones de sitios especializados, este tipo de arma puede tener un valor comercial de entre cuatro mil y seis mil pesos en Estados Unidos.

El periodista Carlos Jiménez informó sobre la liberación del menor y la decisión de la FGJ-CDMX de dejarlo bajo resguardo familiar mientras continúan las indagatorias.

