La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la aprobación legislativa de la Ley General de Aguas, asegurando que la reforma recupera el recurso hídrico como derecho humano y evita el acaparamiento "para beneficio de unos cuantos".

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la aprobación de la Ley General de Aguas por parte de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, calificando el hecho ocurrido la semana pasada como “algo trascendente” para el país.

El pronunciamiento se dio durante el evento ‘7 años de Transformación’, encabezado por la mandataria en el Zócalo de la Ciudad de México.

La titular del Ejecutivo Federal manifestó su agradecimiento a los legisladores por consolidar la iniciativa impulsada por su gobierno. Sheinbaum Pardo reiteró que la aprobación de la reforma cumple con dos objetivos primordiales de carácter social.

Recalcó que la nueva legislación “se recupera el agua como recurso natural de la nación” y se garantiza su estatus como “derecho humano”. Sheinbaum Pardo aseveró que la Ley evita el acaparamiento del recurso, práctica que opera “para beneficio de unos cuantos en detrimento de la mayoría”.

La presidenta concluyó su mensaje sobre el tema con un reconocimiento explícito a los legisladores: “Esa fue la reforma a la Ley de Aguas. ¡Un aplauso a nuestros diputados y senadores, patriotas!”, exclamó la mandataria ante los asistentes.

Consolidación legislativa

La Ley General de Aguas fue aprobada en el Pleno del Senado de la República con 85 votos a favor y 36 en contra. La Cámara Alta agilizó el trámite horas después de que la minuta fuera remitida por la Cámara de Diputados, donde la iniciativa se debatió por más de 24 horas.

El Senado confirmó que la iniciativa regula el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua. La ley da prioridad al consumo humano y doméstico en el otorgamiento de permisos y concesiones, modificando el esquema de distribución nacional.

Durante el debate en ambas Cámaras, los legisladores de distintos partidos expresaron opiniones polarizadas respecto al alcance de la reforma. Senadores de Morena defendieron la legislación al enfatizar que el interés central de la ley es la persona y la protección de los campesinos, eliminando la visión mercantilista y el acaparamiento.

Debate polarizado

Por el contrario, voces como la de Verónica Rodríguez Hernández, del PAN, manifestaron que la ley podría favorecer la manipulación política y electoral, otorgando un poder excesivo y discrecional al Gobierno Federal sobre la administración de las concesiones hídricas.

Otros legisladores reconocieron el avance al transformar el agua en un bien social, pero hubo cuestionamientos por la supuesta falta de estudios económicos exhaustivos y la omisión de consulta a pueblos originarios.

La legislación finalmente aprobada y enviada al Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, reconoce la personalidad jurídica de más de 70 mil comités de agua locales. Además, establece políticas de inclusión y equidad que consideran enfoques de género, discapacidad y diversidad cultural, garantizando la participación ciudadana y de las entidades federativas en la gestión del recurso.