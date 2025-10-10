La presidenta Claudia Sheinbaum presenta proyecto de Ley General de Aguas para regular el recurso.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió este jueves a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley General de Aguas, acompañada de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de regular el uso del recurso en procesos productivos, ordenar las concesiones y garantizar su acceso a toda la población.

La propuesta contempla sanciones penales y económicas por irregularidades que afecten la disponibilidad o calidad del agua, así como la creación de un nuevo capítulo sobre "Delitos Hídricos", que serán perseguidos de oficio.

Entre las medidas, se prevén penas de hasta 12 años de prisión para servidores públicos o particulares involucrados en actos de corrupción relacionados con concesiones; multas de hasta cinco millones de pesos por explotación indebida de aguas nacionales, y la obligación de devolver a la Conagua las concesiones que no se utilicen conforme a su destino autorizado.

Además, se plantea que el Estado sea el único responsable de regular el recurso y se propone la creación de un Registro Nacional del Agua, junto con un fondo de reserva para reasignar volúmenes de manera más eficiente.

La iniciativa también establece que el Ejecutivo federal fijará los volúmenes de extracción y uso, mientras que los gobiernos estatales deberán fomentar sistemas de captación de agua pluvial y garantizar el acceso al líquido para consumo doméstico. Asimismo, se busca promover la participación ciudadana en la gestión del agua y fomentar su reúso y tratamiento.