La senadora morenista Laura Itzel Castillo fue elegida por su bancada para encabezar la Mesa Directiva del Senado a partir del 1 de septiembre, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña.

En la reunión plenaria de este jueves, senadores de Morena eligieron a Laura Itzel Castillo como próxima presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, decisión que será formalizada al inicio del nuevo periodo ordinario, el 1 de septiembre.

Castillo sustituirá a Gerardo Fernández Noroña, actual presidente en la Comisión Permanente, y será la encargada de conducir los trabajos legislativos de la Cámara Alta durante el próximo año.

Los legisladores de Morena resaltaron que Castillo es una senadora con amplia trayectoria política, vinculada a la izquierda mexicana y con fuerte compromiso en causas sociales.

“Es una mujer de lucha, de grandes ideas y de firmes valores”, expresaron integrantes de la bancada al dar a conocer el acuerdo interno.

Renovación clave en el Senado

La presidencia de la Mesa Directiva del Senado tiene un papel fundamental en la conducción de las sesiones, el orden de los debates y la representación institucional de la Cámara. La decisión ocurre en medio de un clima político tenso por las recientes confrontaciones entre bancadas en la Comisión Permanente.

Junto con la designación de Castillo, se definió que una de las vicepresidencias recaerá en la senadora yucateca Verónica Camino Farjat.



