Con 101 votos a favor, el Senado de la República eligió a Laura Itzel Castillo Juárez como presidenta de la Mesa Directiva para el periodo que inicia el 1 de septiembre.

La tarde de este viernes 29 de agosto de 2025, el Senado de la República aprobó con 101 votos a favor la integración de la nueva Mesa Directiva, quedando al frente Laura Itzel Castillo Juárez, senadora de Morena, como presidenta de la Cámara Alta.

El nuevo equipo legislativo asumirá funciones a partir del 1 de septiembre, cuando inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Castillo Juárez sustituye a Gerardo Fernández Noroña, quien se despidió del cargo durante la sesión previa y agradeció el respaldo de los distintos grupos parlamentarios.

La senadora ha sido reconocida dentro de Morena por su trayectoria y compromiso con las causas sociales, por lo que su elección ya estaba contemplada en los acuerdos internos de la bancada oficialista.

Integración de la Mesa Directiva

Además de Castillo Juárez, la nueva Mesa Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Verónica Camino Farjat – Vicepresidenta

Mariela Gutiérrez Escalante – Secretaria

María Martina Kantún Can – Secretaria