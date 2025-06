En la 'Mesa Versus' del noticiero Expreso 24/7 se realizó un debate con Raúl Castelo, diputado por Morena, y Bulmaro Pacheco, presidente de la Fundación Colosio.

"El presidente no dialoga con ningún partido político, no dialoga con los empresarios, no dialoga con rectores universitarios. Es un gobierno sin diálogos, entonces que no nos extrañe que esta Reforma Electoral (PLAN B) se trate de implementar para desacreditar el INE y evitar problemas en futuras elecciones, donde ningún candidato va a sacar el 52% que sacó López Obrador" mencionó Bulmaro Pacheco como inicio del debate.