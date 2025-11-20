La mujer había arribado a México luego de dejar Cuba en busca de mejores oportunidades económicas con el fin de apoyar a su familia. Tras su muerte, su hijo de tan solo dos años queda huérfano.

Karen, joven cubana de 20 años, fue identificada como una de las víctimas que dejó un incendio en el Bar Lacoss en Puebla, provocado presuntamente por hombres armados.

El hecho se registró alrededor de las 16:00 horas en el establecimiento ubicado en avenida 11 sur y 105 poniente, al sur de la capital poblana.

Como saldo, cinco personas perdieron la vida, dos meseros y tres bailarinas, entre ellas la joven mujer, apodada por sus cercanos como 'La China'.

En redes sociales, la mujer se identificaba como ‘ElianisBestsalie’, contaba con alrededor de siete mil seguidores tan solo en Instagram.

Deja huérfano a un menor

Karen era madre de un pequeño de tan solo dos años de edad, quien perdió a su madre tras este ataque.

La mujer había arribado a México luego de dejar Cuba en busca de mejores oportunidades económicas con el fin de apoyar a su familia.

A través de redes sociales, familiares y amigos lamentaron su muerte.