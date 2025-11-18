La menor habría hablado con un usuario de Roblox llamado “Rafael”, según detalló su madre, esta persona vive en la Ciudad de México.

La desaparición de Kimberly Viridiana Cima Montes, de 14 años, mantiene en alerta a su familia y vecinos de Escobedo, Nuevo León. La adolescente fue vista por última vez el 14 de noviembre en la colonia Palmiras Residencial, sector Álamo, y desde entonces no existe ningún rastro sobre su paradero.

“Cuando regresé de trabajar no estaba en casa”

La madre de Kimberly fue quien dio aviso público, donde relató que al volver de su jornada laboral encontró la vivienda vacía, algo completamente fuera de lo común para su hija.

“Ella no salía de casa, no tiene amigos, no frecuentaba lugares, es muy tranquila. Cuando regresé de trabajar no estaba en casa” , escribió a través de Facebook.

Explicó que la adolescente no llevaba dinero ni pertenencias y reiteró la urgencia de localizarla. Aunque la familia tiene parientes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ninguno ha reportado información que ayude en la búsqueda.

Sospecha principal: un contacto llamado “Rafael” en Roblox

Un aspecto clave en la investigación es el posible contacto que Kimberly habría tenido con un usuario identificado como “Rafael”, a quien conoció en Roblox, plataforma de videojuegos con interacción social utilizada principalmente por niños y adolescentes.

La madre detalló que su hija mencionó previamente a este joven, presuntamente originario de la Ciudad de México.

“Hasta ahorita no se ha conectado ella. Solo sé que se llama Rafael, es de Ciudad de México. Ayúdenme a compartir” , publicó.





Ficha oficial de búsqueda

De acuerdo con la Agencia Estatal de Investigaciones, Kimberly tiene:

Edad: 14 años

14 años Estatura: 1.55 m

1.55 m Tez: morena

morena Complexión: robusta

robusta Cabello: negro, lacio y abundante

negro, lacio y abundante Padecimientos: ninguno reportado

ninguno reportado Vestimenta al momento de desaparecer: no especificada