La científica del MIT y fundadora de la Algorithmic Justice League, Joy Buolamwini, llamó a jóvenes becarios a cuestionar la inteligencia artificial y trabajar por sistemas más inclusivos durante México Siglo XXI en el Auditorio Nacional.

Durante su participación en México Siglo XXI 2025, foro organizado por la Fundación Telmex Telcel, la investigadora Joy Buolamwini expuso los riesgos de exclusión tecnológica derivados de los sesgos en la inteligencia artificial (IA).

Frente a más de 10 mil becarios reunidos en el Auditorio Nacional, la científica del MIT relató cómo descubrió que los sistemas de reconocimiento facial no detectaban su rostro mientras desarrollaba un proyecto en la Universidad de Oxford.

“Ahí me pregunté si las computadoras eran tan neutrales como esperaba. Fue un momento revelador, la máquina no me veía”, explicó.

Buolamwini subrayó que la justicia algorítmica busca enfrentar tanto los sesgos de las máquinas como los de la sociedad, ya que los sistemas digitales suelen reflejar prejuicios humanos.

“Las máquinas pueden estar sesgadas, pero hay problemas de sesgo también en la gente; las máquinas solamente son un reflejo de la sociedad”, señaló.

En este sentido, llamó a crear una IA más consciente e inclusiva, capaz de reconocer a todas las personas sin importar su tono de piel, género o cultura.

Inspiración para los jóvenes

Con un mensaje motivacional, Buolamwini instó a los asistentes a confiar en sus capacidades y no limitar sus metas.

“Mi frase es ‘nunca dejes de soñar’, y lo digo no como un sueño nada más. Cuando las personas dudaban de mi capacidad de entender y aprender IA, yo creía en mí misma y en mi capacidad de contribuir”, expresó.

También remarcó que el progreso tecnológico requiere ética, creatividad y compromiso humano para asegurar un futuro más equitativo.

Trayectoria

De origen ghanés-estadounidense, Joy Buolamwini fundó la Algorithmic Justice League para desafiar los sesgos en sistemas digitales. Su interés surgió cuando comprobó que ciertos programas de análisis facial no reconocían su rostro hasta que utilizó una máscara blanca, experiencia que dio origen a su tesis de posgrado en el MIT.



