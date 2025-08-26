La Secretaría del Bienestar informó que el pago de 8,480 pesos correspondiente a agosto para los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro se realizará el jueves 28.

Los jóvenes inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) recibirán este jueves 28 de agosto el pago mensual de 8,480 pesos, equivalente a un salario mínimo. El depósito se hará directamente a la Tarjeta del Bienestar, sin necesidad de intermediarios.

La Secretaría del Bienestar reiteró que los beneficiarios pueden disponer del dinero de manera parcial o total en cajeros y comercios, o mantenerlo en su cuenta del Banco del Bienestar.

Beneficios adicionales del programa

Además del apoyo económico mensual, los “aprendices” reciben:

Capacitación en Centros de Trabajo durante 12 meses

durante 12 meses Materiales e insumos gratuitos

Afiliación al IMSS por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo

Constancia de habilidades adquiridas al concluir el programa

Opciones de vinculación laboral para facilitar su inserción al mercado

Cómo consultar el pago

Los beneficiarios pueden verificar el depósito siguiendo estas opciones:

App del Banco del Bienestar: descargar la aplicación, registrar los 16 dígitos de la tarjeta y generar una contraseña.

Línea del Bienestar: llamar al 800 900 2000.

La dependencia exhortó a no compartir datos personales con terceros ni recurrir a intermediarios para confirmar el pago.