Una pelea entre jóvenes en un camión de la Ruta 96 en Santa Catarina, Nuevo León, generó pánico entre pasajeros.

Una riña entre dos jóvenes dentro de un camión urbano provocó momentos de tensión y pánico entre los pasajeros en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, durante la noche del jueves.

Pelea a bordo de la Ruta 96

El incidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas en un camión de la Ruta 96, mientras circulaba por la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura de la colonia Puerta de las Mitras. Según los testigos, la unidad estaba llena de pasajeros que regresaban a sus hogares cuando dos jóvenes, de aproximadamente 25 años, comenzaron a discutir y empujarse en el pasillo del camión.

La pelea escaló rápidamente: uno de los involucrados sacó un hacha de entre sus pertenencias y amenazó con agredir a su rival. La acción alarmó a todos los presentes, incluidos menores de edad, quienes presenciaron la escena.

Intentos de calmar la situación

En medio del conflicto, varios pasajeros intentaron separar a los jóvenes y calmar la tensión. Sin embargo, los enfrentamientos verbales continuaron y algunos usuarios grabaron la pelea con sus teléfonos celulares, difundiendo posteriormente los videos en redes sociales.

En las imágenes compartidas se observa a un joven con sudadera negra portando el hacha, mientras su contrincante, con pants rojo y sudadera deportiva, se mantiene frente a él en el pasillo del camión.

Afortunadamente, la situación se controló sin que se reportaran personas lesionadas. Hasta el momento, las autoridades municipales de Santa Catarina no han informado sobre la detención de los involucrados.