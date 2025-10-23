Un joven de 17 años murió tras ser impactado por una camioneta que le cortó el paso en Tlaquepaque.

La vida de Luis Antonio Alvarado Vera, un joven de 17 años que trabajaba repartiendo carne, terminó de manera trágica el 31 de mayo de 2024, tras un accidente vial en la Colonia El Vergel, Tlaquepaque. Su madre, Citlaly Esmeralda Alvarado Vera, lamenta que la persona responsable no haya permanecido en el lugar para asumir su responsabilidad.

“(Pido) que se haga justicia porque yo siento que quitarle la vida a una persona, y más a un niño que tiene muchas metas por delante, me da sentimiento en la manera de decir: ¿por qué la persona que hizo eso no se quedó? Lo entiendo, a lo mejor pensó que uno como familia lo iba a agredir, en el momento uno se bloquea. Siento que haya sido mejor bajarse, ver si estaba bien, ocuparse, no haberlo dejado ahí tirado como un animal” , expresó Esmeralda.

El accidente

Luis Antonio salió de la carnicería donde trabajaba para iniciar su jornada de reparto. Mientras circulaba en su motocicleta por la Avenida Juan de la Barrera, cerca del cruce con la Calle Primavera, una camioneta realizó un retorno prohibido, cortándole el paso y provocando la colisión.

“Mi hijo se detiene tantito y la camioneta se ve que va entrar a la gasolinera y, al tiempo se ve que la camioneta se vuelve a dar otra vuelta, como vuelta en U para regresarse para el lado de Las Juntas, ahí es cuando llega mi hijo y se estampa” , relató la madre.

Las pruebas y la investigación

Citlaly Esmeralda logró obtener grabaciones de cámaras de negocios cercanos que muestran el momento del accidente. Aunque no se logra ver claramente el rostro del conductor, se observa que una mujer permanece en la esquina mientras otra camioneta llega a descargar mercancía, presuntamente relacionada con el vehículo involucrado.

“El (agente) de Fiscalía me dijo que solo habían tenido acceso a las cámaras de la gasolinera, ninguna más. Cuando yo me presento a donde quedó la camioneta, hay una tienda, fuimos mi hermano y yo a ver las cámaras y sí me las prestaron” , detalló la madre.

El dueño del vehículo involucrado fue citado ante el Ministerio Público y aseguró que había vendido la camioneta en efectivo a un desconocido en la Carretera a Chapala, sin conocer su identidad. Testigos consultados por Esmeralda coinciden en que esta persona sería quien conducía al momento del accidente.

Luis Antonio no solo trabajaba para apoyar económicamente a su madre y a sus hermanos, sino que también planeaba ingresar al Ejército. La familia espera que las autoridades avancen con el caso y que se haga justicia por la muerte del joven, cuyo futuro y metas quedaron truncados de manera repentina.