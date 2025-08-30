En las cámaras de vigilancia se observa cómo una joven pistolera llega al sitio y abre fuego en tres ocasiones contra uno de los dos mecánicos que se encontraban en el lugar.

Una joven empistolada fue la que ayer ejecutó a un mecánico mientras un cómplice videogrababa el crimen, en Escobedo, Nuevo León.

Cámaras de seguridad captaron el ataque a balazos, cometido alrededor de las 19:00 horas, en la Colonia Los Vergeles.

Ahí quedó sin vida Francisco, de 50 años, y otro mecánico resultó ileso.

En las imágenes se observa que los dos hombres estaban reparando una trimoto sobre la banqueta, frente al domicilio de la víctima.

Por la calle llegó caminando la joven de tez blanca, pelo teñido, quien vestía playera negra y short de mezclilla.

Detrás de ella venía un joven de playera negra y pantalón de mezclilla, quien aparentemente ya iba videograbando con su teléfono.

Se detuvo donde estaban los hombres y le preguntó a Francisco: "Disculpe, no sabe dónde hay una tienda por aquí" .

Cuando apenas la víctima le iba a decir, la joven sacó una pistola y le disparó en tres ocasiones, mientras su cómplice no dejaba de videograbar.

El acompañante de la víctima se escondió atrás de un auto, pero la joven se fue por el otro lado y también le disparó, sin alcanzar a lesionarse.

Luego los delincuentes se dieron a la fuga. En el sitio Francisco quedó sin vida.