El partido presume reposicionamiento y amplía la lista de aspirantes rumbo a la elección

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que el partido ha recuperado presencia en la agenda pública tras un año al frente, un periodo que describió como una mezcla de avances, errores y mayor interés ciudadano.

Romero comentó que ordenó una reconfiguración interna y el lanzamiento de una nueva imagen partidista. Aunque el emblema renovado no aparecerá en las boletas, donde seguirá el logotipo tradicional, destacó que el PAN logró reposicionarse “en pocas semanas”.

También confirmó la ruptura definitiva con el PRI y sostuvo que el partido no buscará alianza con Movimiento Ciudadano para las elecciones intermedias de 2027, luego de que ese partido rechazó una coalición.

Aspirantes rumbo a 2030

El dirigente panista señaló que, además del reacomodo interno, el partido observa un panorama abierto de posibles aspirantes para la elección presidencial de 2030. Entre ellos colocó al empresario Ricardo Salinas Pliego. De acuerdo con Romero, el dueño de TV Azteca sería considerado si decide participar y logra generar apoyo ciudadano.

“A Ricardo Salinas Pliego lo veo con perfecta claridad. Si él se anima, avanza y vemos que va creciendo en el ánimo, por supuesto que no lo descartamos. No descartamos a nadie” , dijo en entrevista con El País.

Romero afirmó que el PAN también evalúa perfiles con trayectoria en gobiernos estatales o en la pasada contienda presidencial. En particular, mencionó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos; a la guanajuatense Libia García; a la mandataria de Aguascalientes, Tere Jiménez; al gobernador queretano Mauricio Kuri; y al exgobernador Mauricio Vila, entre otros.