Este martes, el exportero de equipos como Monterrey, Santos Laguna y Tijuana, Jonathan Orozco, pasó la noche en el Cereso de Torreón tras ser detenido en la carretera Torreón-San Pedro, por un delito cometido hace dos años.

El portero fue liberado este miércoles, después de llegar a un acuerdo reparatorio. Carlos Rangel, delegado de la fiscalía de Coahuila en La Laguna, informó que se cumplimentó este martes una orden de aprehensión por los delitos de lesiones y daños tras manejar en estado de ebriedad derivado de una carpeta de investigación.

Este miércoles, a través de redes sociales, Orozco compartió un video para explicar lo sucedido.

"Muchas gracias a mi familia, seres queridos, amigos, a la gente que manda mensajes, a la gente que putea y es el amarillismo, es parte del show. Estamos bien, gracias a Dios, fue un tema de un choque hace dos años, no se llegó a un acuerdo por parte de la aseguradora con el afectado y pues recaí en la persona con la que tuve el accidente, porque no dejó de ser un accidente, y gracias a Dios se pudo solucionar" , dijo en primera instancia.