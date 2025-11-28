Audiencia clave este 1 de diciembre en Chicago

Joaquín Guzmán López, alias El Güero e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declarará culpable de al menos un cargo relacionado con tráfico de drogas este lunes 1 de diciembre, según una minuta de la Corte de Distrito del Norte de Illinois.

La audiencia está programada para las 13:30 horas en Chicago, donde Guzmán López enfrenta cinco cargos por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego. Se trata de una comparecencia para cambio de declaratoria, paso habitual en un acuerdo de culpabilidad.

Secuestro y entrega de “El Mayo” Zambada

El 25 de julio de 2024, Joaquín entregó a Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, a las autoridades estadounidenses en El Paso, Texas, luego de privarlo de la libertad. Paralelamente, él mismo decidió entregarse, siendo detenido junto al histórico capo en un aeropuerto cercano a la zona.

Ambos llegaron a Estados Unidos en una aeronave procedente de México. Tras ello, autoridades mexicanas acusaron a Guzmán López de traición a la patria, al considerar que entregó a un presunto narcotraficante al extranjero sin intervención del Estado.

El Güero enfrenta un proceso en Illinois junto a Los Chapitos, por tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana, además de posesión de armas. En un caso separado en Washington, DC, él y su hermano Ovidio Guzmán están acusados de tráfico de cocaína, metanfetamina y mariguana.

¿En qué consiste el acuerdo de culpabilidad?

Guzmán López y su hermano Ovidio negocian con fiscales estadounidenses para obtener un acuerdo que podría evitarles una sentencia mínima de 20 años de prisión o incluso la cadena perpetua.

El pacto implicaría que ambos se declaren culpables a cambio de recibir una pena menor y evitar un juicio prolongado. Para el gobierno de Estados Unidos, esto representa ahorrar tiempo, recursos y asegurar una victoria legal. Un manual del Departamento de Justicia explica que:

“Los fiscales le presentarán al acusado la oportunidad de declararse culpable de un cargo menor o del cargo original con una pena menor a la máxima… Cuando el acusado admite el delito, acepta que es culpable y que puede ser condenado por el juez”.

También se prevé que las partes negocien la posibilidad de que Guzmán López, penúltimo de los cinco hijos de El Chapo y miembro activo de Los Chapitos, actúe como testigo colaborador en otros juicios, lo que podría otorgarle beneficios adicionales. Tras el asesinato de su hermano Édgar en Culiacán, heredó sus operaciones de tráfico de cocaína y mariguana.

Aunque mantenía un perfil criminal más discreto dentro del grupo, participó en diversas actividades delictivas y en la operación familiar que facilitó la fuga de “El Chapo” del Penal del Altiplano en 2015.