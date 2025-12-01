El hijo de 'El Chapo' se declaró culpable de dos cargos por narcotráfico y crimen organizado por su participación en la célula de Los Chapitos. Además, admitió haber participado en le secuestro de 'El Mayo' Zambada'.

Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, se declaró culpable de dos cargos por narcotráfico y crimen organizado por su participación en la célula de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa (CDS).

Ante la jueza Sharon Johnson Coleman, en la Corte de Distrito del Norte de Illinois, 'El Güero' admitió además haber participado en el secuestro de Ismael 'El Mayo Zambada', para llevarlo a territorio estadounidense.

La Fiscalía para el Distrito Norte de Illinois informó la semana pasada que la jueza Sharon Johnson Coleman que la audiencia del 1 de diciembre, originalmente programada para sólo dar seguimiento al estatus del caso, sería ahora para que Guzmán López cambiara su declaración inicial de no culpabilidad.

Guzmán López enfrenta 15 cargos de dirección de una empresa criminal continua como cabecilla del Cártel de Sinaloa, narcotráfico, lavado de dinero y uso ilegal de armas.

Todavía no es público si el acuerdo con la Fiscalía será parecido al que firmó su hermano menor Ovidio, en julio pasado.

Ovidio aceptó su responsabilidad en cuatro de los 15 cargos incluidos en dos acusaciones presentadas en su contra en Chicago y en Nueva York, dos por narcotráfico y dos por empresa criminal continua.

Como parte del trato, este aceptó ser colaborador permanente de las autoridades estadounidenses, siempre que sea requerido para proveer información o rendir testimonio, además del pago de una multa de 80 millones de dólares.

La jueza Coleman, al aprobar ese acuerdo, dejó en suspenso la fecha en que dictará la condena contra Ovidio, que tendría que ser de al menos 20 años de cárcel.