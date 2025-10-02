Jesús Ernesto López Gutiérrez participa en parlamento juvenil en la antigua sede del Senado

Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, participa desde el miércoles en un parlamento juvenil organizado por el Senado de la República.

El ejercicio, inaugurado el 1 de octubre en la Vieja Casona de Xicoténcatl —la antigua sede del Senado—, permite a los jóvenes conocer de primera mano las prácticas legislativas y el funcionamiento del Congreso.

Experiencia legislativa en acción

Este jueves, Jesús Ernesto se involucró en el trabajo en comisiones, donde los participantes preparan dictámenes que luego serán presentados en un escaño del parlamento.

El evento cuenta con ocho mesas de trabajo destinadas a distintos grupos de estudiantes, donde se combina clases teóricas y talleres prácticos.

Los estudiantes aprenden a presentar iniciativas, formar comisiones legislativas y debatir en el pleno, con la intención de acercarlos a la labor de los legisladores y fomentar su interés en la política desde edades tempranas.

Jesús Ernesto asistió

Jesús Ernesto, quien actualmente cursa la carrera de Derecho en la Universidad Intercontinental, forma parte de un grupo de estudiantes invitados al parlamento por el senador morenista Saúl Monreal Ávila.

“Deseo que sean ellas y ellos quienes, muy pronto, se interesen en convertirse en legisladores; que nunca claudiquen y que siempre persigan sus sueños con la convicción de transformar a México” , publicó Monreal en X (antes Twitter) junto a varias fotografías del evento.