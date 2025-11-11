La decisión sobre la posible libertad anticipada del exgobernador de Veracruz se tomará el próximo 19 de noviembre, tras escuchar a todos los testigos.

La jueza federal Ángela Zamorano Herrera aplazó para el 19 de noviembre la audiencia en la que definirá si concede la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien ha cumplido el 95 por ciento de su condena de nueve años por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El exmandatario y su defensa comparecieron este martes en una diligencia que se extendió por más de diez horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde fueron interrogados cinco testigos ofrecidos por su equipo jurídico para acreditar su buena conducta.

Entre ellos se presentaron Leticia Garnica González, directora jurídica del Reclusorio Norte; Francisco Javier Morales, encargado de Apoyo Penitenciario; Diego Quiroz Rodríguez, director de Sentenciados; Oswaldo González Rojas, exsubdirector del penal; y Daniel Espinosa Espinosa, subdirector de Custodia.

Durante su testimonio, Espinosa reveló que Duarte fue sancionado disciplinariamente en 2019, 2020 y 2021 por alterar el orden y poseer artículos no permitidos, entre ellos latas de alcohol, un reproductor Blu-ray y un módem. No obstante, precisó que el exgobernador no ha recibido sanciones en más de cinco años y actualmente mantiene una conducta "disciplinada".

De acuerdo con la jueza Zamorano, aún faltan seis testigos de la Fiscalía General de la República (FGR) y uno de la defensa, entre ellos el director del Reclusorio Norte, Luis Ángel Hernández, por lo que la audiencia continuará en la nueva fecha programada.

La Ley Nacional de Ejecución Penal establece que un sentenciado puede acceder a la libertad anticipada tras cumplir al menos el 70 por ciento de su condena, mantener buena conducta, participar en actividades de reinserción social y no tener procesos pendientes.

Duarte, quien fue gobernador de Veracruz de 2010 a 2016 y se encuentra preso desde 2017, ha compurgado 3 mil 133 días de los 3 mil 285 de su castigo. Su defensa sostiene que ha cumplido "en exceso" los requisitos legales, al participar en programas de reinserción y acreditar su buena conducta mediante constancias del penal.

El exgobernador logró en años recientes el sobreseimiento o anulación de cuatro causas penales adicionales, tres del fuero común y una federal, por delitos como peculado, desaparición forzada e incumplimiento del deber legal, además de la prescripción de una orden de aprehensión por delito electoral.

La jueza Zamorano emitirá su veredicto final el 19 de noviembre, con base en el desahogo de 11 testimonios y 23 documentos presentados por ambas partes. En caso de negarse la libertad anticipada, Javier Duarte concluirá su condena en abril de 2026.

