La jueza Ángela Zamorano Herrera determinó que el exgobernador no acreditó carecer de procesos vigentes ni cumplir con todas sus obligaciones penitenciarias.

La jueza federal Ángela Zamorano Herrera negó este viernes la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por no cumplir con los requisitos que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal.

El exmandatario, condenado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero, deberá permanecer encarcelado en el Reclusorio Norte hasta el final de su condena, prevista para abril de 2026.

La resolución se emitió tras una audiencia de poco más de una hora, en la que la jueza determinó que la solicitud de Duarte era infundada. De acuerdo con el fallo, el exgobernador no acreditó carecer de procesos penales vigentes, uno de los requisitos esenciales para acceder a la libertad anticipada.

La juzgadora señaló que continúan abiertos dos expedientes en su contra, entre ellos el relacionado con desaparición forzada en agravio de un taxista, cuya no vinculación a proceso está pendiente de revisión por un tribunal.

Zamorano Herrera también concluyó que Duarte no demostró cumplir con las obligaciones de desarrollo personal establecidas para su reclusión, entre ellas trabajo, educación, capacitación y actividades deportivas durante toda su estancia en prisión.

El proceso para definir su preliberación inició el 3 de noviembre y acumuló tres aplazamientos antes de concluir este viernes. Durante la audiencia del 19 de noviembre comparecieron cinco testigos ofrecidos por la defensa y varios presentados por la Fiscalía General de la República, que expusieron antecedentes penitenciarios del exmandatario.

La FGR recordó que entre 2019 y 2021 se documentaron actos de indisciplina, como la posesión de alcohol, un módem de internet y modificaciones no autorizadas en su celda. No obstante, funcionarios penitenciarios indicaron que desde 2021 no se registraron nuevas faltas.

Duarte, quien en audiencias recientes ha defendido su conducta y rechazado las acusaciones en su contra, sostiene que cumple con su sentencia y que no enfrenta cargos por desvío de recursos.

"Nadie me ha acusado de robarme un peso del erario" , afirmó.

Aunque su defensa destacó que ha logrado revertir o suspender varios procesos en su contra en los últimos años, el fallo de este viernes lo mantendrá en prisión al menos hasta el 15 de abril de 2026, fecha en que se prevé que concluya su condena.