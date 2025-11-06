Javier Duarte podría obtener libertad anticipada si jueza federal decide a su favor tras proceso legal.

La jueza federal Ángela Zamorano Herrera resolverá el próximo miércoles 12 de noviembre si concede la libertad anticipada a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, quien ha cumplido el 95 por ciento de su condena de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante una audiencia celebrada el lunes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la jueza acordó que su decisión será emitida tras el interrogatorio de once testigos y el análisis de 23 documentales ofrecidos tanto por la defensa como por la Fiscalía General de la República (FGR).

El fiscal de Asuntos Relevantes, Manuel Granados Quiroz, solicitó anular las pruebas presentadas por Duarte, mientras que la defensa, encabezada por Pablo Campuzano, pidió desechar las de la Fiscalía. No obstante, Zamorano admitió todos los medios de prueba, al considerar que excluirlos impediría resolver de fondo la solicitud.

De acuerdo con los registros judiciales, Duarte de Ochoa, quien fue gobernador de Veracruz de 2010 a 2016, ha permanecido 3 mil 125 días recluido de los 3 mil 285 que comprende su condena. La defensa argumenta que el exmandatario cumple con todos los requisitos legales para acceder a la libertad anticipada, entre ellos buena conducta, participación en actividades de reinserción social, y la ausencia de otros procesos pendientes.

El exgobernador fue detenido en Guatemala el 15 de abril de 2017 y extraditado a México el 17 de julio del mismo año, tras permanecer prófugo varios meses. En su momento, obtuvo una sentencia reducida luego de declararse culpable mediante un acuerdo con la FGR.

En los últimos años, Duarte consiguió anular o sobreseer cuatro procesos adicionales que se le seguían tanto en el fuero federal como en el local. Entre ellos, un proceso por peculado, anulado en abril de 2023; el de desaparición forzada, en el que no fue vinculado a proceso en noviembre de 2024; y otro por incumplimiento del deber legal, cancelado en abril de 2025 por prescripción del delito.

Asimismo, una orden de aprehensión federal por delito electoral quedó sin efecto desde septiembre de 2021, al declararse también prescrita.

Si la jueza Zamorano niega el beneficio, Javier Duarte quedará en libertad el próximo 15 de abril, cuando concluya de forma natural su sentencia.