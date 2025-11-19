Una jueza federal decidirá este miércoles si concede la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, sentenciado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero.

Este miércoles se definirá si el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, obtiene la libertad anticipada tras haber cumplido más de la mitad de la sentencia de nueve años de prisión que le fue impuesta por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El exmandatario, encarcelado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, fue citado a las 9:45 horas, tiempo del centro de México ante la jueza de Ejecución Penal del Centro de Justicia Penal Federal con sede en ese penal, Ángela Zamorano Herrera, para la continuación de la audiencia en la que su defensa solicitó el beneficio.

Para la diligencia de hoy se prevé la comparecencia del director del Reclusorio Norte, Luis Ángel Hernández Salas, quien deberá informar a la jueza sobre la conducta y comportamiento de Duarte de Ochoa durante su reclusión.

Habrá seis testigos

En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) presentará a seis testigos con los que busca acreditar que no se reúnen las condiciones para conceder la libertad anticipada al exgobernador veracruzano y que el caso amerita mantener la sanción impuesta.

De otorgarse el beneficio, Duarte de Ochoa podría abandonar el Reclusorio Norte este mismo miércoles, lo que en los hechos significaría el cierre de la condena que enfrenta a nivel federal.

Desde el ámbito del combate a la corrupción, la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, advirtió sobre el riesgo de que el caso se convierta en un símbolo de impunidad si no se garantiza la reparación del daño.

Javier Duarte: 61 mil millones observados por la Auditoría Superior y 71 denuncias. El mayor caso de corrupción puede volverse el mayor caso de impunidad. Para evitarlo se requiere: recuperar lo robado, reparar a las víctimas y sancionar en serio



La semana pasada, el exgobernador y su defensa comparecieron en una diligencia de más de diez horas, en la que declararon cinco testigos presentados por los abogados para acreditar su buena conducta y colaboración dentro del sistema penitenciario.

Entre los funcionarios que respaldaron esa versión ante la jueza Zamorano Herrera se encuentran Leticia Gárnica González, directora Jurídica del Reclusorio Norte; Francisco Javier Morales, encargado de Apoyo Penitenciario; Diego Quiroz Rodríguez, director de Sentenciados; Oswaldo González Rojas, exsubdirector del centro; y Daniel Espinosa Espinosa, subdirector de Custodia.

Con estos elementos, la jueza deberá valorar tanto los informes penitenciarios como los argumentos de la FGR y los señalamientos públicos por desvío de recursos para determinar si, en términos de ley, Javier Duarte cumple con los requisitos para acceder a la libertad anticipada o si deberá permanecer en prisión hasta el cumplimiento total de su condena.