Un psicólogo contratado para atender a menores de edad, fue detenido y fue vinculado a proceso por abuso sexual infantil agravado.

Jesús 'N' atendía a niñas, niños y adolescentes que estaban a cargo del Estado, en un albergue y ahí conoció a su víctima.

De acuerdo con la Fiscalía, la denuncia inicial fue interpuesta por personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), encargada de los albergues y de los menores.

Primero se reportó que la adolescente no estaba en el albergue.

"Al reaparecer, la adolescente relató que tras salir de una de sus clases, tuvo contacto telefónico con Jesús quien la invitó a su domicilio" , recordó la Fiscalía.

Ella salió del albergue y tomó un taxi hacia la vivienda de Jesús, en la Colonia Jalisco, de Tonalá.

"Llegó al lugar donde presuntamente el imputado cometió el ilícito" , informó la Fiscalía.

Jesús conoció a la pequeña mientras la atendía psicológicamente en el albergue y aprovechó esa relación.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes pidió una orden de aprehensión y luego la cumplimentó.

Jesús fue llevado ante un juez donde lo vincularon por abuso sexual infantil y estará seis meses en prisión preventiva hasta su juicio.