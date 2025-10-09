La joven de 23 años fue localizada en una cisterna tras dos días de búsqueda; el hombre con el que salió a cenar fue detenido y será ingresado al penal de Chalco.

Tras dos días de búsqueda, Itzel Díaz González, una joven de 23 años originaria del municipio de Ozumba, Estado de México, fue localizada sin vida dentro de una cisterna en el domicilio de un hombre con el que presuntamente salió a cenar, en el municipio vecino de Tepetlixpa.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el hallazgo ocurrió la tarde de este jueves 9 de octubre, durante un cateo realizado en una vivienda ubicada en la calle 2 de Marzo. El presunto responsable, identificado como José Ignacio, fue detenido y será ingresado al penal de Chalco, donde quedará a disposición de un juez.

EL MONSTRUO!!

Es el, JOSE "N" el sujeto que le quitó la vida a Itzel Díaz González y la arrojó a una cisterna en su casa.

Era baterista de la banda MUSSA MX y la joven tocaba y cantaba con ellos.

EL MONSTRUO DE TEPETLIXPA!! pic.twitter.com/P2OaRBTOg2 — Chalco Sin Censura (@ChalcoSC) October 9, 2025

La desaparición de Itzel fue denunciada el pasado martes 7 de octubre por su madre, Tulia González, quien relató que su hija le pidió permiso para salir a comer con José, un compañero de trabajo que formaba parte del grupo musical en el que ella cantaba. Desde entonces, perdió contacto con ella.

"Siempre me mandaba su ubicación en tiempo real y mensajes cada 15 o 20 minutos, pero esta vez los mensajes no llegaron ni las llamadas entraron" , narró la madre.

Luego de que la familia reportara su desaparición, la Célula de Búsqueda del Estado de México emprendió un operativo en los municipios de Ozumba, Tepetlixpa y Juchitepec. Las investigaciones permitieron ubicar el teléfono celular de la joven en Tepetlixpa, lo que llevó a las autoridades a solicitar una orden de cateo para revisar la casa del hombre con quien había salido.

Durante la inspección, agentes ministeriales hallaron el cuerpo de Itzel dentro de una cisterna ubicada en el patio del inmueble. El diputado local Valentín Martínez confirmó públicamente que el cuerpo correspondía a la joven reportada como desaparecida.

El caso generó indignación entre familiares, amigos y vecinos, quienes protestaron la noche del jueves frente a la Presidencia Municipal de Ozumba, acusando a las autoridades locales de no actuar a tiempo. Los manifestantes irrumpieron en el edificio y más tarde se dirigieron a la vivienda del alcalde Ricardo Valencia, donde causaron daños materiales.

Habitantes de #Ozumba, en el #Edomex, realizaron destrozos en el palacio municipal, luego de que fuera hallada sin vida Itzel de 23 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el pasado martes.



También causaron destrozos en la casa del alcalde.https://t.co/K4gDIH5qj2 pic.twitter.com/LPR3PmAzsQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 10, 2025

El edil confirmó la destitución del director de Seguridad Pública, Heriberto Ramírez Hernández, en respuesta a las exigencias ciudadanas.

"Seguimos apoyando a la familia de Itzel. La Presidencia fue vandalizada, pero haremos responsables a quienes resulten culpables" , señaló.

La FGJEM mantiene abierta la carpeta de investigación por feminicidio y continúa las diligencias para esclarecer completamente el caso.

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS