Apple presentó el iPhone 17 Air, con 5.6 mm de grosor, pantalla de 6.5” y chip A19 Pro. Su precio inicia en 999 dólares. La línea Pro, con batería más grande y nuevo diseño, arranca en 1,099 dólares. Preventa en México: 12 de septiembre; lanzamiento: 19 de septiembre.

Apple presentó este martes el iPhone 17 Air, su teléfono más delgado hasta la fecha, con 5.6 milímetros de grosor y pantalla de 6.5 pulgadas. El dispositivo, descrito como ligero y resistente, tendrá un precio de salida de 999 dólares (aprox. 18,600 pesos mexicanos).

El nuevo modelo integra un marco de titanio y protección Ceramic Shield en ambos lados, lo que, según la compañía, lo convierte en el iPhone más duradero hasta ahora.

Incluye el chip A19 Pro, el procesador más potente desarrollado para un iPhone, y un sistema de cámara dual de 48 megapíxeles con mejoras en fotografía y video.

La empresa también presentó la gama iPhone 17 Pro, con un diseño renovado y la batería más grande incorporada en un iPhone hasta el momento. Su precio de salida será de 1,099 dólares (aprox. 20,464 pesos mexicanos), manteniéndose igual que el del modelo 16 Pro de 256 GB del año anterior.

Preventa en México: 12 de septiembre de 2025

Venta general: 19 de septiembre de 2025

Tim Cook, director ejecutivo de Apple, destacó que pese a los aranceles del 20% aplicados a las importaciones desde China, los precios se mantendrán estables respecto a la generación pasada.



