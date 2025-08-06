Andrés Filomeno Mendoza, feminicida serial condenado a múltiples penas de prisión, fue ingresado al Hospital Adolfo López Mateos.

Andrés Filomeno Mendoza, conocido como el 'Caníbal de Atizapán' o el 'Monstruo de Atizapán', fue trasladado este miércoles desde el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle al Hospital Adolfo López Mateos en Toluca, debido a complicaciones graves de salud.

Fuentes médicas confirmaron que el interno, de la tercera edad, presenta un cuadro severo de neumonía bacteriana, agravado por una estenosis traqueal que lo llevó a requerir una traqueotomía y vigilancia médica permanente. Su estado de salud se reporta como delicado.

El traslado al hospital se habría solicitado desde mediados de julio, cuando comenzaron a presentarse las primeras complicaciones respiratorias. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad del Estado de México no ha emitido un parte oficial sobre su condición, la cual se mantiene como reservada.

Mendoza Celis no ha recibido visitas de familiares ni apoyo externo durante su hospitalización, situación que ya se presentaba desde meses atrás en el penal, de acuerdo con fuentes cercanas al caso.

En prisión desde 2021

Detenido en mayo de 2021, Andrés Filomeno cumple varias condenas por feminicidio y desaparición forzada.

La captura del 'Monstruo de Atizapán' captura ocurrió luego de la desaparición de una mujer en Atizapán de Zaragoza, municipio donde se localizó su domicilio y en el cual se hallaron más de 4 mil 300 restos óseos, así como diversas evidencias criminalísticas, entre ellas identificaciones, libretas, fotografías, objetos personales y grabaciones en video.

Actualmente, acumula al menos ocho sentencias condenatorias por feminicidio y desaparición de personas.