Miles de simpatizantes se congregaron este sábado en el Zócalo de la Ciudad de México para asistir al primer informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Miles de simpatizantes de Claudia Sheinbaum Pardo arribaron al Zócalo capitalino para el informe de rendición de cuentas que brindará la Presidenta, como parte de la celebración de su primer año de Gobierno.

Algunos que los grupos más representativos que llegaron a la plaza pública han sido la Confederación Autónoma de Trabajadores, Empleados de México (CATEM) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en México (SNTE) y organizaciones magisteriales, así como la militancia de la coalición de Morena con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

Según los reportes, fueron colocadas más de 25 mil sillas en la plancha del Zócalo, ocho pantallas gigantes, y siete pantallas más repartidas en las calles de Madero, 20 de Noviembre y Pino Suárez.