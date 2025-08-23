El Infonavit sustituyó el esquema de 1,080 puntos por el modelo T100, que exige solo 100 para acceder a un crédito hipotecario. Con este cambio, vigente desde el 18 de agosto, más trabajadores de bajos y medianos ingresos podrán comprar vivienda en menos tiempo.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puso en marcha el modelo T100, que reemplaza al sistema anterior de precalificación de 1,080 puntos. Desde el 18 de agosto de 2025, los derechohabientes solo requieren acumular 100 puntos para iniciar su trámite de crédito hipotecario.

La medida busca ampliar las posibilidades de compra de vivienda a millones de trabajadores, especialmente a quienes perciben entre uno y dos salarios mínimos —de 8 mil 364 a 16 mil 728 pesos mensuales—.

De acuerdo con el Infonavit, el T100 reduce de 10 a cinco los requisitos esenciales para acceder al financiamiento:

Contar con 100 puntos en el nuevo sistema

en el nuevo sistema Ser trabajador formal con aportaciones vigentes

No tener otro crédito hipotecario activo con el instituto

activo con el instituto Cumplir un periodo mínimo de cotización, menor al que exigía el modelo anterior

Que la vivienda seleccionada cumpla los estándares del Programa de Vivienda para el Bienestar

Además, el historial negativo en Buró de Crédito ya no representa un impedimento, salvo en caso de tener otro crédito hipotecario activo. También se elimina la penalización por incumplimiento de aportaciones patronales y se garantiza la entrega del monto completo solicitado.

Agilidad en los trámites

Con este nuevo esquema, el proceso para obtener un crédito podría resolverse en meses, cuando antes podía extenderse por años. El Infonavit afirmó que el objetivo es reducir la dependencia del alquiler y facilitar que los trabajadores construyan un patrimonio propio en menos tiempo.

“El modelo T100 es un parteaguas en la política de vivienda del país, porque elimina barreras burocráticas y ofrece reglas claras para quienes históricamente habían quedado fuera del acceso a la propiedad”, señaló el instituto en un comunicado.