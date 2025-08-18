El nuevo modelo T100 simplifica trámites y asegura créditos completos para trabajadores con bajos ingresos.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció este lunes la simplificación de los requisitos para acceder a un crédito hipotecario, medida que busca facilitar la adquisición de vivienda digna a trabajadores de bajos ingresos.

En conferencia en Palacio Nacional, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que el nuevo modelo de crédito T100 reduce de 10 a cinco los requisitos y de mil a 100 los puntos necesarios para calificar. Este esquema está dirigido principalmente a trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos.

"Antes, el derechohabiente debía alcanzar mil puntos y cumplir con diez requisitos, lo que complicaba el acceso. Ahora, bastará con 100 puntos y cinco trámites. Además, el buró de crédito ya no afectará el monto del préstamo, únicamente se consultará para verificar que la persona no tenga otra vivienda" , explicó Romero.

El funcionario detalló que los créditos cubrirán hasta el cien por ciento del valor de las viviendas, que tendrán una superficie de 60 metros cuadrados y un costo promedio de 600 mil pesos, muy por debajo del mercado.

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que la meta sexenal de su administración es construir 1.8 millones de viviendas dignas, cercanas a los centros de trabajo y con acceso a servicios básicos.

"No queremos repetir los errores del pasado, cuando se otorgaban créditos impagables o las casas se edificaban en lugares lejanos y sin servicios" , afirmó.

#MañaneraDelPueblo. En el nuevo modelo para el crédito a vivienda de @Infonavit “no hay penalización” y el buró de crédito “solo se consulta para verificar que no se tenga otro crédito de vivienda”. pic.twitter.com/z0fAIPOZQ8 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 18, 2025

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, señaló que 5.8 millones de personas han salido del rezago habitacional desde 2018, y destacó que los nuevos créditos contribuirán a mejorar las condiciones de vida de las familias con menores ingresos.

En tanto, el titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez, informó que ya se cuenta con más de 300 predios en 20 estados, lo que permitirá construir al menos 112 mil viviendas en una primera etapa. Además, 61 mil personas sin seguridad social ya iniciaron su registro en el programa, de las cuales 80 por ciento son mujeres.

El Infonavit prevé entregar este año las primeras 4 mil 387 casas y alcanzar las 250 mil unidades en 2026, con una proyección sexenal de 1.2 millones de viviendas construidas y financiadas por el instituto.

Con estas medidas, el gobierno federal busca avanzar hacia el acceso universal a la vivienda como un derecho, y no como un privilegio, subrayó Sheinbaum.