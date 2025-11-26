El video, el cual ya supera las cinco millones de visualizaciones, detalla cada paso de este peculiar plan.

Romeo Melo, un popular creador de contenido con más de un millón de suscriptores solo en YouTube, causó revuelo en redes sociales tras ejecutar un audaz y cómico plan: introducir un trompo de carne al pastor completo dentro de una sala de cine sin ser detectado por el personal.

El video, el cual ya supera las cinco millones de visualizaciones, detalla cada paso de esta peculiar operación.

Este plan inició con la compra de 10 kilogramos de carne. Con la ayuda de su madre y abuela, preparó el adobo casero, dejando la carne marinando durante toda la noche.

Melo confesó no tener ninguna experiencia previa en la preparación de este icónico platillo mexicano. Pese a ello, logró cocinar el trompo a la perfección utilizando cuatro sopletes simultáneamente. "Pensé que quedaría crudo, pero quedó en su punto" , comentó en el video.

El ingreso al cine

Una vez listo, se dirigió al complejo cinematográfico. En el estacionamiento, idearon el método para burlar la seguridad: ocultar el trompo de pastor dentro de una carreola, simulando llevar un bebé. Tras grabar tomas en el exterior y esperar al taquero profesional que habían contratado para la tarea, procedieron a entrar.

A pesar de que uno de los empleados del cine mostró sospecha, él y su equipo logró ingresar a la sala.

Una vez dentro, Melo reveló su plan a los asistentes y comenzó a repartir tacos al pastor, culminando la broma con un inesperado banquete.