Las enfermedades del corazón lideran el ranking, seguidas por diabetes mellitus y tumores malignos; desde el cuarto lugar cambian las posiciones por sexo.

El INEGI reportó 211 mil 894 defunciones registradas en enero–marzo de 2025, 1 mil 445 menos frente al mismo trimestre de 2024. Más allá del ligero descenso, el foco está en qué nos está matando: las enfermedades del corazón ocupan el primer lugar, seguidas por diabetes mellitus y tumores malignos.

A partir del cuarto sitio, el perfil se abre por sexo: en el total y en mujeres irrumpen influenza y neumonía, mientras que en hombres aparecen con fuerza los accidentes y las agresiones (homicidios).

El ranking global del trimestre lo encabezan:

Enfermedades del corazón : 51,382 decesos ( 23,903 mujeres; 27,475 hombres).



: decesos ( mujeres; hombres). Diabetes mellitus : 30,578 (15,218; 15,360).



: (15,218; 15,360). Tumores malignos: 23,678 (12,461; 11,217).

En el cuarto sitio del total nacional figuran influenza y neumonía (11,703). Entre mujeres, el cuarto lugar también es influenza y neumonía; en hombres, ese cuarto peldaño lo ocupan los accidentes (7,335).



El quinto lugar del total y entre varones corresponde a enfermedades del hígado; en mujeres ese quinto puesto es para las enfermedades cerebrovasculares. En la población masculina, las agresiones (homicidios) contabilizaron 6,317 casos: sexto lugar en hombres y octavo en el total.

De acuerdo con el instituto, estas cifras provienen de 4,286 fuentes informantes (oficialías del Registro Civil, servicios médicos forenses y agencias del Ministerio Público), con base en certificados/actas de defunción.

La selección y orden del top de causas usa la Lista Mexicana (agrupaciones compatibles con CIE-10), lo que permite comparar por sexo y a lo largo del tiempo. En esta lectura, el trimestre confirma el peso crónico de cardiopatías y diabetes, y un componente estacional de respiratorias (influenza/neumonía) en meses invernales.



— Cardiometabólicas (corazón y diabetes): la combinación de hipertensión, dislipidemias y hiperglucemia sostiene casi cuatro de cada diez muertes del periodo. Implica presiones en primer nivel de atención, abasto de fármacos para control crónico y necesidad de tamizajes oportunos.

— Cáncer (tumores malignos): el tercer sitio revela la exigencia de detección temprana (mama, cérvix, próstata, colon), cobertura de tratamientos y tiempos de referencia.

— Respiratorias (influenza y neumonía): su presencia en cuarto lugar del total y en mujeres requiere sostener vacunación y ventilación de espacios en temporada fría.

— Causas externas en hombres (accidentes y agresiones): la carga diferencial masculina obliga a reforzar seguridad vial, prevención de violencias y atención prehospitalaria.

— Hígado y cerebrovasculares: advierten sobre alcohol, hepatitis y control de presión arterial, con marcadas diferencias por sexo.