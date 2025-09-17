La consejera Claudia Zavala advirtió que partidos y candidatos han rebasado límites de precampaña y campaña, por lo que urge una reforma electoral que establezca normas claras y efectivas.

La elección presidencial de 2024 demostró que el marco normativo para regular los actos de anticipados de precampaña y campaña quedaron rebasados.

Por ello, uno de los puntos cruciales para el Instituto Nacional Electoral (INE) es actualizar el modelo de comunicación política para evitar que candidatos y partidos realicen propaganda ilegal.

Para la consejera Claudia Zavala, los actores e institutos políticos se han saltado todos los límites y restricciones establecidos en la legislación electoral, por lo que deben fijarse nuevas reglas que sí cumplan, y no simulen.

"El modelo de comunicación, los límites y restricciones que pusieron para precampañas, para campañas, en los tiempos y a su vez alineados a los procedimientos sancionadores, es un tema relevante, porque tal parece que las fuerzas políticas no están dispuestos a cumplir tiempos, parece que hay una 'forma diferente' de ver el momento político.

"Lo peor que puede pasar es que estando en la Constitución, estando en la ley, no se cumplan las reglas" , apuntó.

Zavala advierte que en la próxima reforma electoral las fuerzas políticas tienen que establecer cómo quieren llevar a cabo los procesos electorales.

"Cuando la Constitución establece principios, reglas, valores, se deben cumplir. Porque es muy mal mensaje que no se acaten las leyes, decir que se está haciendo una cosa, cuando están haciendo otra" , añadió.