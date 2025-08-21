En 2020, Latinus reveló un video en el que se observa a Pío López recibir fajos de dinero en efectivo de parte de David León, quien se desempeñaba como asesor del gobierno de Chiapas.

Tras una investigación de cinco años, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que no pudo acreditar que el dinero en efectivo recibido por Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y David León hayan sido utilizados en beneficio del partido Morena entre 2015 y 2018.

"De los medios probatorios obtenidos no existe un vínculo que permita tener un nexo causal entre la verdad conocida (supuestas aportaciones en efectivo recibidas por Pío Lorenzo López Obrador de David Eduardo León Romero para beneficio del partido Morena en el periodo de 2015 a 2018) y la verdad buscada (financiamiento paralelo), por tal motivo, esta autoridad determina que al no tener certeza de la existencia respecto de las aportaciones en efectivo, no se acredita un posible financiamiento paralelo en beneficio de las personas denunciadas" , señala el proyecto.

En 2020, Latinus reveló un video en el que se observa a Pío López recibir fajos de dinero en efectivo de parte de David León, quien se desempeñaba como asesor del gobierno de Chiapas. que en ese entonces era encabezado por Manuel Velasco.

En las conversaciones videograbadas, ambos afirmaron que Pío recibió recursos durante al menos un año y medio de León, para construir la campaña con la que López Obrador ganó la presidencia, señaló Latinus en ese año.