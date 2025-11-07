Zoé Robledo destacó avances en digitalización y ampliación de servicios, mientras Martí Batres reportó capacidad plena en abasto del ISSSTE

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, afirmó ante diputados que la institución surtió el 97% de las recetas médicas en lo que va de 2025, aunque reconoció que aún enfrentan retos importantes en los tiempos de espera y el trato al derechohabiente .

181 millones de recetas en lo que va del año

Durante su comparecencia, Robledo informó que el IMSS dispensa 574 mil recetas diarias en sus mil 355 farmacias, y que entre enero y la fecha del corte —hasta ayer— se habían surtido 181 millones de recetas, equivalentes a 842 millones de piezas de medicamentos.

“La meta siempre será llegar al 100 por ciento, desde luego, pero no podemos dejar de decirles que sí se surten. Este dato lo tenemos porque ahora el 96 por ciento de las recetas del IMSS son electrónicas” , explicó el funcionario.

Según dijo, el avance en el uso de recetas electrónicas ha permitido mejor control y seguimiento del abasto de medicamentos, además de una mayor transparencia en los datos de distribución.

Robledo reconoció que para mejorar la atención médica es necesario aumentar la capacidad hospitalaria y el número de trabajadores.

Detalló que desde 2021 el IMSS rehabilitó mil 39 quirófanos, equipándolos con instrumental, licencias y servicios necesarios, además de contratar 5 mil 262 plazas nuevas para integrar equipos quirúrgicos. También se abrieron turnos vespertinos y jornadas extraordinarias, con el objetivo de reducir tiempos de espera y optimizar la gestión hospitalaria.

El titular del IMSS subrayó que el reto del trato al paciente no se limita a la cortesía, sino a brindar una atención empática y resolutiva.

“No sólo es saludar y sonreír, sino escuchar, atender y gestionar las preocupaciones de una manera humana y digna” , sostuvo.

Para ello, el instituto cuenta con 2 mil 350 técnicas de atención y orientación al derechohabiente distribuidas en mil 83 módulos en hospitales y unidades médicas, y prepara el lanzamiento de una estrategia nacional de trato digno, enfocada en la capacitación y sensibilización del personal.

ISSSTE presume abasto total





En la misma sesión, el director general del ISSSTE, Martí Batres, informó que el Centro Nacional de Distribución (CENADI) se encuentra a plena capacidad, con 48 millones de piezas de medicamentos almacenadas.

“Nada más el día de antier llegaron dos millones de piezas, y cada mes entran y salen 17 millones en promedio. Estamos en este momento en las farmacias del ISSSTE con un 97 por ciento de claves surtidas” , precisó.

Batres también señaló que el instituto logró una reducción del 90% en pagos y embargos derivados de sentencias condenatorias, además de iniciar procedimientos para ajustar pensiones fuera de la ley, incluyendo una de 300 mil pesos mensuales.