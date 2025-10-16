El niño estuvo gritando de dolor por casi cuatro horas, previo a que la doctora agrediera a su familia que exigía atención médica

Un caso de presunta negligencia y agresión en el Hospital General de Zona No. 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Playa del Carmen ha generado indignación tras la viralización de un video en redes sociales que muestra a una doctora atacando a los padres de un niño derechohabiente.

Niño de seis años sufre larga espera y dolor intenso

Jesús Matías Montejo, de seis años, ingresó al área de urgencias del hospital la madrugada del domingo 12 de octubre, alrededor de las 00:50 horas, con fuertes dolores por piedras en el tracto urinario. Según relató su tía, María Candelaria Montejo, el menor permaneció más de tres horas sin recibir atención médica, gritando de dolor mientras sus familiares solicitaban apoyo.

El retraso en la atención ocurrió a pesar de que el menor presentaba una emergencia médica de código naranja, condición que requiere atención en menos de 10 minutos para evitar daño renal.

Agresión por parte de la doctora

La médica involucrada, Cyndi Estefanía Arreola Mercado, originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y con plaza en el IMSS desde hace un año y ocho meses, reaccionó violentamente ante los reclamos de los familiares. Entre los hechos denunciados, los cuales fueron capturados en video por la familia y compartido en redes sociales:

Arreola rompió el celular del padre del menor.

Intentó golpear a la madre y a otros familiares.

Llamó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para detener a la madre del niño.

Posteriormente pidió incapacidad alegando lesiones, a pesar de que ella fue la agresora.

El altercado fue contenido gracias a la intervención de otros pacientes y personal del hospital, evitando consecuencias mayores.

El IMSS investiga el caso de una doctora que agredió a los padres de familia de un niño en el Hospital de Playa del Carmen, Quintana Roo.



Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/hRkE3UfVX5 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 16, 2025

Investigación del IMSS

El video del incidente generó indignación entre derechohabientes, quienes señalaron que la doctora había mostrado previamente maltrato y actitudes prepotentes hacia pacientes.

Ante las acusaciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo confirmó que se abrió una investigación administrativa y jurídica para determinar responsabilidades.

En un comunicado, el organismo indicó:

Se condena cualquier tipo de agresión, verbal o física, contra derechohabientes o personal médico.

Se aplicarán sanciones conforme al Reglamento de Trabajo y al Código de Ética del IMSS .

conforme al Reglamento de Trabajo y al Código de Ética del . El menor permanece bajo vigilancia médica especializada en Urgencias Pediátricas .

. El IMSS reiteró su compromiso con la atención respetuosa, digna y oportuna a todos los pacientes.

El director del hospital, Víctor Hugo Sanabria Patrón, confirmó la investigación pero fue criticado por calificar el hecho como una "riña" y no suspender de inmediato a la médica. Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha emitido una postura oficial, aunque se espera que el director general del IMSS, Zoé Robledo, se pronuncie en las próximas horas.

¿Qué pasó con el niño?

Tras la larga espera, el niño fue finalmente trasladado y operado en un hospital del IMSS en Cancún, aproximadamente a las 18:00 horas del martes 14 de octubre. La familia denunció que la demora se debió a la indecisión del hospital sobre si enviarlo a Cancún, Mérida, Yucatán o Ciudad de México.

Un abogado que conoció el caso a través de redes sociales intervino para exigir atención inmediata, lo que permitió que finalmente el menor fuera ingresado a quirófano.