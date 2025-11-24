Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar, informó que, con la tercera entrega de "Las Rutas de la Salud", se han distribuido 70 millones de pesos de medicamentos, asegurando la atención mensual.

El titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, afirmó este lunes que México ya cuenta con un modelo estable, mensual y planificado de abasto gratuito de medicamentos.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, Svarch destacó que la tercera entrega nacional de "Las Rutas de la Salud" ha permitido distribuir un total de 70 millones de medicamentos en el país.

El funcionario aseveró que con esta última entrega, se confirma que la nación dispone de un sistema de abasto que opera con regularidad, continuidad y suficiencia.

En un periodo de tres meses, el programa ha logrado abastecer a 8,342 centros de salud y 646 hospitales, además de entregar 32,224 kits.

Svarch precisó que este trabajo asegura que la atención no se interrumpa en servicios esenciales como consultas, urgencias, cirugía y oncología.

El titular del IMSS-Bienestar detalló que este lunes salen 328 rutas destinadas a recorrer las sierras, montañas, ríos y caminos rurales.

Estas rutas tienen como misión asegurar que cada unidad médica del IMSS-Bienestar reciba su abasto completo.

En esta jornada, se abastecerán 637 hospitales con 746 kits de medicamentos planificados, lo que suma más de 16 millones de piezas destinadas a la operación mensual de las unidades.

Al reiterar la consolidación de este sistema nacional de distribución, Alejandro Svarch sentenció: "Cada ruta significa que un paciente podrá recibir su tratamiento sin interrupciones y por supuesto, sin importar la geografía".



