El IMSS puso en marcha un sistema digital para que derechohabientes reporten el desabasto de medicamentos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) habilitó un mecanismo en línea para que derechohabientes puedan reportar la falta de medicamentos y exigir la entrega completa de sus tratamientos.

La plataforma, disponible en recetacompleta.gob.mx, también puede ser utilizada por usuarios del ISSSTE y del IMSS Bienestar, con el objetivo de reducir problemas de desabasto y agilizar la atención médica.

Para iniciar el proceso, los pacientes deben ingresar al portal y proporcionar los siguientes datos:

CURP

Folio de la receta

Número de contacto

Correo electrónico

Con esta información, el IMSS se pone en contacto con el derechohabiente y garantiza la entrega del medicamento pendiente.

Una vez realizado el reporte, los usuarios pueden calificar el servicio y el tiempo de respuesta, lo que permite dar retroalimentación y mejorar la atención en el sistema de salud.

El procedimiento está disponible para todas las personas afiliadas que enfrenten faltante de medicamentos en clínicas y hospitales, sin importar la especialidad médica o el tipo de tratamiento.

El IMSS subrayó que esta iniciativa digital busca fortalecer la confianza de la población en el sistema público de salud, ofreciendo un canal sencillo y accesible para garantizar el cumplimiento de las recetas médicas.