La Fiscalía de Distrito Zona Centro de Chihuahua informó que Claudia T. G. quedó vinculada a proceso por el delito de lesiones calificadas en grado de tentativa, luego de que intentara apuñalar a un médico en la clínica número 04 del IMSS, ubicada en la colonia Ávalos.

El ataque ocurrió el pasado 28 de julio, cuando la imputada ingresó al consultorio y agredió con un arma punzocortante al médico de guardia. La víctima logró protegerse con una silla y fue auxiliada por personal de la unidad médica, quienes solicitaron apoyo a las autoridades.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos resolvió la situación jurídica de la acusada en la causa penal 3376/2025, ratificando la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá privada de la libertad mientras continúan las investigaciones complementarias.

La Fiscalía General del Estado precisó que la orden de aprehensión fue cumplimentada el pasado 26 de agosto, y que el caso se trasladó a un juez federal debido a que los hechos ocurrieron en una dependencia federal, como lo establece la legislación mexicana.

Por ley, la imputada es considerada inocente hasta que exista una sentencia condenatoria, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.