El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el autor material del homicidio de Carlos Manzo fue identificado como Víctor Manuel “N”, de 17 años, originario de Paracho; la familia reclamó el cuerpo.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán identificó al presunto autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, como Víctor Manuel “N”, de 17 años, originario de Paracho, informó el fiscal Carlos Torres Piña. De acuerdo con la FGE, el cuerpo fue reclamado por familiares.

— La FGE sostiene que el agresor disparó al menos siete veces durante el Festival de Velas; peritajes confirmaron disparo reciente (prueba de rodizonato) y el arma estaría vinculada a otros hechos en Uruapan. En el ataque resultaron lesionados un regidor y un elemento de Protección Civil.

— La identificación ocurre tras la difusión de videos que mostraron la ruta del atacante entre la multitud, insumos usados para reconstruir el evento. Grupo Milenio

Según la Fiscalía, continúan las líneas de investigación para establecer cómplices y el móvil; se mantiene el intercambio de información con instancias federales y municipales. En días previos, la autoridad había señalado que el agresor podría ser menor de edad y que el cuerpo no había sido identificado; hoy confirmó la identidad y el reclamo familiar. El Universal+2ContraRéplica+2

El caso generó despliegues de seguridad y pronunciamientos federales. En jornadas anteriores, la FGE difundió material de cámaras y precisiones periciales sobre el arma y la trayectoria del agresor. Medios nacionales documentaron que, inicialmente, la autoridad no contaba con identidad plena del atacante y estimaba un rango de edad de 17–19 años.



