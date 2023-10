Se han perdido comunicaciones en Guerrero, no hay fallecidos: AMLO

El mandatario señaló que la magnitud del huracán ha afectado gravemente a la región de la Costa Grande.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia mañanera de este miércoles que el huracán 'Otis' ha impactado con gran intensidad la Costa Grande de Guerrero, provocando la pérdida de comunicaciones y daños materiales, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas mortales.

" Nos tardamos (en comenzar la mañanera) porque sí pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo de Tecpan, Acapulco, Coyuca de Benítez, Juárez y otros municipios, Atoyac, los que están en esa franja, y todavía está afectando el huracán, se han perdido las comunicaciones por completo ", expresó el presidente.

López Obrador resaltó la falta de información precisa debido a la interrupción de las comunicaciones y afirmó: " Hasta el momento no se tienen datos sobre muertes de personas, pero no hay comunicación, no sabemos ". Además, destacó que los daños materiales y la ruptura de caminos son evidentes, incluyendo derrumbes en la autopista que conduce a Acapulco.

El mandatario manifestó su preocupación particular por la situación de la carretera de la Costa Grande y la población que reside en la zona que va desde Acapulco hacia Zihuatanejo, destacando que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está trabajando para atender estos problemas.

Asimismo, López Obrador anunció que el Plan DN-III y el Plan Marina están en operación desde el día anterior, brindando apoyo a la población afectada, incluyendo albergues y asistencia humanitaria.

" Están saliendo el general secretario Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño; la directora de Protección Civil, Laura Velázquez, desde ayer estamos allá ", informó.

CON INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL.