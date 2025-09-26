Un joven falleció en Tlaquepaque tras un deslave provocado por las lluvias del huracán Narda. En Nayarit, siete municipios registraron inundaciones y deslaves, aunque el nivel de ríos ya muestra tendencia a la baja.

Las lluvias asociadas al huracán Narda provocaron la muerte de un joven en Tlaquepaque, Jalisco, luego de que un deslave sepultara la vivienda improvisada en la que habitaba, ubicada en la parte baja de un talud.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio tras el reporte de vecinos, pero al localizar al afectado ya no presentaba signos vitales. Con este caso, suman 19 víctimas mortales en Jalisco durante la temporada de lluvias.

En Nayarit, las precipitaciones intensas de la noche del jueves causaron inundaciones y deslaves en comunidades de al menos siete municipios: Acaponeta, Ruiz, Rosamorada, Tuxpan, Santiago Ixcuintla, San Blas y Tecuala.

En Acaponeta, el desbordamiento del arroyo La Viejita afectó a unas 250 viviendas, lo que obligó a varias familias a trasladarse a albergues temporales.

El Consejo Estatal de Protección Civil de Nayarit se declaró en sesión permanente para coordinar la atención a las comunidades.

Autoridades estatales informaron que los niveles de agua han disminuido significativamente en las zonas norteñas del estado, incluyendo colonias como Invinay y Mazatlancito, así como comunidades como El Tigre, La Bayona y Tierra Generosa.

El arroyo La Viejita y el río Cañas regresaron a sus niveles normales, mientras que el río Acaponeta mantiene tendencia a la baja, descartándose riesgo de crecimiento en las próximas horas.

Con la disminución de los caudales, las familias desplazadas comenzaron a regresar a sus hogares, quedando únicamente labores de limpieza en calles y viviendas afectadas.



