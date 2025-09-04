El huracán Lorena categoría 1 se localiza frente a Baja California Sur con vientos de 140 km/h y rachas de 165 km/h.

El huracán Lorena, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mantiene en alerta a la península de Baja California Sur y el occidente de México.

De acuerdo con la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 03:00 horas el sistema se localizó a 165 km al suroeste de Cabo San Lázaro y a 405 km al oeste-noroeste de Cabo San Lucas, desplazándose hacia el este-noreste a 13 km/h.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 140 km/h y rachas de hasta 165 km/h. Se prevé que se debilite gradualmente conforme avance en su trayectoria.

Alertas y posibles efectos

Las autoridades federales advirtieron que Lorena provocará:

Lluvias intensas a torrenciales en Baja California Sur y regiones del occidente del país.

Rachas de viento muy fuertes en zonas costeras.

Oleaje elevado de hasta 5 metros y probabilidad de trombas marinas.

La población en áreas costeras y de riesgo fue exhortada a mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.



