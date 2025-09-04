Un hombre falleció en la comunidad de Llano Conejo, en el municipio de Santiago Amoltepec, luego de que un rayo impactara la vivienda de lámina donde intentaba resguardarse durante una tormenta.

Un hombre de 57 años de edad perdió la vida luego de que un rayo impactara la vivienda donde se resguardaba durante una tormenta en la comunidad de Llano Conejo, municipio de Santiago Amoltepec, en la región de la Sierra Sur de Oaxaca, le hecho ocurrió el pasado 2 de septiembre.

De acuerdo con el informe de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), la descarga eléctrica fue directa y provocó el fallecimiento inmediato de la víctima, identificada como S. V. Y., originario de la localidad de El Mamey.

La estructura de la vivienda, construida con materiales como lámina y cartón, no ofreció protección ante la descarga atmosférica. El hecho ocurrió en medio de una fuerte tormenta que también causó daños en la infraestructura eléctrica de la zona.

El titular de la CEPCyGR, Manuel Maza Sánchez, informó que las intensas lluvias y las rachas de viento derribaron una línea de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que dejó sin servicio eléctrico a varias comunidades por un periodo aproximado de cuatro horas.

Personal de la CFE trabajó en el restablecimiento del suministro, mientras que autoridades municipales y estatales permanecen en alerta ante posibles riesgos derivados de las condiciones climáticas.



