El profesor resultó con una lesión en la cabeza después de que un hombre, familiar del menor, ingresara al plantel y actuara de forma violenta.

Un hombre armado con un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros ingresó el viernes a la primaria Gertrudis Bocanegra de Lazo de la Vega, ubicada en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, donde atacó a un maestro de Educación Física que intentó proteger a un niño de 10 años.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto presuntamente padrastro o familiar del menor, acudió inicialmente para verlo durante un evento escolar. Sin embargo, minutos después comenzó a comportarse de forma violenta y agredió al niño, lo que generó la intervención del docente.

Testigos señalaron que el hombre logró entrar sin autorización al plantel, ubicado en Atotonilco, manzana 109, lote 4, esquina con avenida Dolores Hidalgo. Según las versiones, el sujeto tenía la intención de sustraer al menor, por lo que el maestro se interpuso para evitarlo. Fue en ese momento cuando el agresor sacó el arma blanca y lesionó al profesor, un hombre de 55 años, provocándole una herida en la cabeza.

Paramédicos del ERUM trasladaron al personal para su valoración y confirmaron que la herida, aunque causada por un objeto punzocortante, no representó un riesgo para la vida del docente, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Detención inmediata del agresor

Tras recibir la alerta vía radio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron de inmediato al plantel, donde encontraron a varias personas que mantenían retenido al hombre. Los oficiales intervinieron para resguardar la situación y evitar mayores tensiones.

El presunto responsable, de 31 años, fue sometido a una revisión preventiva, en la que le fue asegurado el cuchillo de 20 centímetros. Posteriormente, fue detenido, informado de sus derechos y trasladado al Ministerio Público para definir su situación jurídica. Autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.