Un sujeto fue capturado en Ixmiquilpan tras permanecer prófugo casi dos meses por su presunta responsabilidad en un delito sexual contra su abuela, una mujer de 109 años, en uno de los casos más aberrantes registrados en Hidalgo.

Elementos de seguridad pública detuvieron a un hombre de 50 años, identificado como Antonio N., señalado por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de su abuela, una mujer de 109 años de edad.

La detención se realizó en el barrio El Fitzhi, en el municipio de Ixmiquilpan, tras un reporte relacionado con alteración del orden público. Al verificar la identidad del individuo, las autoridades confirmaron que contaba con una investigación abierta por hechos ocurridos el 7 de julio en la comunidad de Cerritos, en el mismo municipio.

De acuerdo con testimonios recabados por las autoridades, fue tras ese incidente que familiares y vecinos de la víctima realizaron la denuncia correspondiente. Personal paramédico acudió al lugar para brindar atención médica a la mujer.

Antonio N. permaneció no localizado por casi dos meses. Tras su detención, fue puesto a disposición de las instancias judiciales competentes, quienes determinarán su situación legal conforme al debido proceso.

El artículo 183 del Código Penal del Estado de Hidalgo establece que el delito de abuso sexual puede ser sancionado con hasta 14 años de prisión. En caso de que se confirme la relación directa entre el presunto agresor y la víctima, así como su condición de vulnerabilidad, la pena podría incrementarse con base en lo establecido por la ley.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que, entre enero y julio de 2025, se han iniciado 113 carpetas de investigación por abuso sexual en el estado de Hidalgo. El municipio de Ixmiquilpan no figura entre los que concentran mayor número de casos.



