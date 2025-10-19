Hombre alcoholizado pierde equilibrio y cae a un arroyo en Monterrey

Agencia Reforma

domingo 19 oct. 2025 - 03:10 p. m.

Ante los cuerpos de auxilio, el hombre dijo que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas y repentinamente perdió el equilibrio y cayó al arroyo.

Un hombre aparentemente alcoholizado resultó lesionado tras caer desde unos cuatro metros hacia un arroyo, en el norte de Monterrey.

 El accidente fue reportado a las 8:40 horas en la Avenida Aztlán y Cabezada, en la Colonia San Bernabé.

 Al lugar llegaron elementos de Protección Civil de Monterrey, del Estado y de Bomberos Nuevo León, quienes encontraron al hombre, de unos 40 años, en el fondo del arroyo.

 Con equipo especial de rescate, los elementos bajaron para brindarle los primeros auxilios y estabilizarlo.

 Los socorristas lo inmovilizaron para poderlo extraer con un sistema de cuerdas y subirlo a una ambulancia de la Cruz Roja para trasladarlo a un hospital.

