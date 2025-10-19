Ante los cuerpos de auxilio, el hombre dijo que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas y repentinamente perdió el equilibrio y cayó al arroyo.

Un hombre aparentemente alcoholizado resultó lesionado tras caer desde unos cuatro metros hacia un arroyo, en el norte de Monterrey.

El accidente fue reportado a las 8:40 horas en la Avenida Aztlán y Cabezada, en la Colonia San Bernabé.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil de Monterrey, del Estado y de Bomberos Nuevo León, quienes encontraron al hombre, de unos 40 años, en el fondo del arroyo.

Con equipo especial de rescate, los elementos bajaron para brindarle los primeros auxilios y estabilizarlo.

Los socorristas lo inmovilizaron para poderlo extraer con un sistema de cuerdas y subirlo a una ambulancia de la Cruz Roja para trasladarlo a un hospital.

Ante los cuerpos de auxilio, el hombre dijo que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas y repentinamente perdió el equilibrio y cayó al arroyo.