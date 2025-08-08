El hijo mayor del expresidente López Obrador respondió por medio de redes sociales a los comentarios generados, tras ser fotografiado vacacionando en un lujoso hotel de la Riviera Maya.

Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador se encuentran bajo la mirada mediática luego de ser vistos vacacionando durante el verano; desde el exótico viaje a Tokio de 'Andy' López Beltrán, hasta la tranquilidad de la alberca donde fue captado José Ramón López Beltrán; los llamados 'herederos de la 4T' se volvieron blanco de críticas.

En ese sentido, José Ramón López Beltrán, respondió por medio de redes sociales el jueves a los comentarios generados, tras ser fotografiado vacacionando en la playa con sus hijos, donde aseguró que "no soy funcionario público" y que "tener momentos personales o familiares no es un lujo, es un derecho" .

El hijo mayor de AMLO sostuvo que no tiene ningún cargo ni maneja recursos del gobierno. Aunado a ello, señaló: "llevo años leyendo que 'no trabajo', como si guardar silencio fuera lo mismo que no hacer nada. Pero no todo se presume ni todo se publica" .

Luego de las aclaraciones pertinentes sobre la polémica, López Beltrán reaccionó con humor a los memes que inundaron plataformas como X, donde sus fotos en la alberca tomaron un sentido cómico al colocarlo en diversos escenarios de películas y series.

Para mitigar la ola de críticas sobre sus vacaciones, José Ramón compartió uno de los memes realizados por los internautas, donde aparece en el universo de El Chavo del 8, durante su especial en Acapulco del año 1977.