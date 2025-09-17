Hernán “N”, fue trasladado de Paraguay a México tras ser expulsado por estancia irregular. Será ingresado al Cefereso 1 para enfrentar su proceso judicial.

El Gobierno de México confirmó la llegada al país de Hernán “N”, quien fue expulsado de Paraguay por no contar con ingreso ni estancia regular. La acción se logró mediante el trabajo coordinado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las autoridades paraguayas.

El anuncio fue realizado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien destacó la cooperación internacional como un elemento clave para fortalecer la estrategia contra la impunidad y los generadores de violencia.

De acuerdo con la SSPC, Hernán “N” será ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, donde continuará su proceso jurídico por los delitos que se le imputan en México.

“Agradecemos la colaboración de la Presidencia de Paraguay, quien notificó la expulsión del detenido. Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso de combatir la impunidad”, afirmó García Harfuch.

La coordinación entre ambas naciones permitió la entrega expedita del detenido, considerado relevante dentro de las investigaciones mexicanas. El traslado se realizó bajo protocolos de seguridad y con resguardo de autoridades federales.