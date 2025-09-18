El avión que trasladó al exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de La Barredora aterrizó en Tapachula, Chiapas.

La mañana de este jueves aterrizó en Tapachula, Chiapas, el avión que trasladó a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder criminal vinculado a La Barredora y al CJNG.

El arribo se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad coordinado por autoridades federales mexicanas.

De acuerdo con los reportes oficiales, Tapachula fue únicamente escala técnica para carga de combustible. Bermúdez Requena será trasladado en un segundo vuelo hacia el aeropuerto de Toluca, Estado de México, desde donde se prevé su ingreso inmediato al Cefereso No. 1 “El Altiplano”.

El exfuncionario fue detenido en Paraguay el pasado 12 de septiembre, en un operativo encabezado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que lo vinculó con el intento de instalar una red criminal en ese país.

México solicitó su entrega tras confirmar que contaba con una orden de aprehensión en Tabasco por delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.



